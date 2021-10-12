Миллионы за вечер: раскрыты заработки российских звезд на частных праздниках(5)
Гонорар самых востребованных исполнителей — от 5 до 7 млн. руб. (60-85 тыс. евро) В их число входят Светлана Лобода, Полина Гагарина, Моргенштерн, Григорий Лепс, Баста, Стас Михайлов. У просто востребованных — от 3 до 5 млн. руб. (36-60 тыс. евро). Это “Руки Вверх!”, “Artik&Asti”, Леонид Агутин, Дима Билан, Зиверт, Клава Кока. Впрочем, цена на одну и ту же звезду меняется в зависимости от места выступления (чем дальше от Москвы — тем дороже) и от клиента (для постоянных заказчиков и нужных людей — скидки).
Весомая строчка в смете торжества — ведущие праздника. Рассказываем о ценах этого сезона на самых востребованных ведущих частных мероприятий.
Скандалы не дают бонусов в этом бизнесе. Актриса Анастасия Макеева за последние полгода успела выйти замуж и поскандалить с экс-женой своего четвертого мужа. Поведение Макеевой обсуждали очень активно — новых ролей в театральных постановках у звезды достаточно. А вот для ведения частных мероприятий Анастасию чаще звать не стали. Ее гонорар — “всего” 1 млн (12 тыс. евро) за вечер. Зато за эти деньги она еще и споет!
Однако заказчики традиционно выбрали проверенных королей вечеринок. На днях рождениях бизнесменов и их компаний, новогодних и прочих корпоративах, свадьбах работает топ из ведущих. Последнее время самый востребованный дуэт ведущих — тот самый, что был в Сочи — Ксения Собчак и Игорь Верник. Помимо сценариев у этой пары уже отработаны юмористические и саркастические “экспромты”. Однако бОльшая часть гонорара уйдет Собчак. А если заменить Верника на Урганта, и ему придется заплатить примерно столько же — до 5,5 млн руб. (66 тыс. евро). Соответственно, возрастут и общие расходы.
Часто зовут Андрея Малахова. У него много постоянных клиентов: сначала он вел дни рождения бизнесменов, потом их детей, внуков, компаний. Самый веселый тамада (да еще и с вокалом) — Николай Басков. А из новичков положительные отзывы у ведущего шоу “Маска”, звезды КВН Вячеслава Макарова, которому доверил провести свой день рождения сам Максим Галкин. Любят заказчики Дмитрия Губерниева — его гонорар 1,5 млн. руб, однако приглашают не так часто на частные мероприятия.
Вообще же гонорары такие:
4,5—5,5 млн. руб. (55-66 тыс. евро)
Иван Ургант, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Максим Галкин.
2—3,5 млн. руб. (24-42 тыс. евро)
Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Гарик Харламов, Николай Басков.
1—1,5 млн. руб. (12-18 тыс. евро)
Екатерина Варнава, Вячеслав Макаров, Дмитрий Губерниев.