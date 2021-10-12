Миллионы за вечер: раскрыты заработки российских звезд на частных праздниках

Весомая строчка в смете торжества — ведущие праздника. Рассказываем о ценах этого сезона на самых востребованных ведущих частных мероприятий.

Скандалы не дают бонусов в этом бизнесе. Актриса Анастасия Макеева за последние полгода успела выйти замуж и поскандалить с экс-женой своего четвертого мужа. Поведение Макеевой обсуждали очень активно — новых ролей в театральных постановках у звезды достаточно. А вот для ведения частных мероприятий Анастасию чаще звать не стали. Ее гонорар — “всего” 1 млн (12 тыс. евро) за вечер. Зато за эти деньги она еще и споет!

Однако заказчики традиционно выбрали проверенных королей вечеринок. На днях рождениях бизнесменов и их компаний, новогодних и прочих корпоративах, свадьбах работает топ из ведущих. Последнее время самый востребованный дуэт ведущих — тот самый, что был в Сочи — Ксения Собчак и Игорь Верник. Помимо сценариев у этой пары уже отработаны юмористические и саркастические “экспромты”. Однако бОльшая часть гонорара уйдет Собчак. А если заменить Верника на Урганта, и ему придется заплатить примерно столько же — до 5,5 млн руб. (66 тыс. евро). Соответственно, возрастут и общие расходы.