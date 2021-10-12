Виновный в ДТП с участием Ксении Собчак определен

Олег Цой — 39-летний сотрудник элитной службы такси на курорте, — рассказывает “КП”. По имеющейся информации, в компании он работает не первый год. Руководство сотрудником довольно. За время, что он трудится в службе, он себя зарекомендовал только с положительной стороны. Все говорят, что он спокойный, уравновешенный водитель. Может, поэтому объясняется выбор операторов — для известной телеведущей подобрали лучший кадр.

Задача мужчины была забрать Ксению Собчак вместе с коллегами с мероприятия, которое проводилось на горнолыжном курорте “Роза Хутор”, а затем отвезти в аэропорт в Адлере. Для VIP-персоны выбрали соответствующий автомобиль — Mercedes-Benz S500.

За рулем подобной иномарки водитель был не раз, так что беспокоиться было, казалось бы, не о чем. Однако во время поездки мужчина решил пойти на обгон, который привел к страшной трагедии.

Владелец Mercedes сообщил полицейским, что у водителя не было штрафов. Все нарушения числятся исключительно на машине, которая принадлежит хозяину. Подобных аварий в биографии водителя никогда не числилось. Да и понять поступок Олега пока не может — ведь клиент, как оказалось, не торопил. Ксения Собчак ясно дала понять, что с ее стороны такой просьбы не было.

Сам водитель в беседе с полицейскими сообщил, что не справился с управлением при попытке обгона. И, по некоторым данным, сам признался, что его никто не просил ехать быстрее. В случае, если вина водителя будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Хотя суд может учесть, что Цой был трезвым и не отрицал своей вины.

Интересно, что если бы не ДТП, Олег Цой, вероятно, и не понял бы, кого вез в аэропорт. На прямой вопрос корреспондента канала, узнал ли он Собчак, Цой ответил: “Честно говоря нет. Девушки были в очках: узнать кого-то — я бы не узнал”.