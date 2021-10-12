Гоген Солнцев официально развелся — и теперь развлекается с пожилыми проститутками

В личном блоге Гоген Солнцев опубликовал фото свидетельства о расторжении брака. “Вот и все. Я желаю своей бывшей супруге счастья в личной жизни и в качестве прощального подарка дарю ей на пожизненное пользование свою красивую фамилию!” — подписал публикацию шоумен.

40-летний Солнцев заявил, что уже готов вступить в новые отношения. Эпатажный артист даже описал, какую спутницу ищет. “Я снова холостой и готов познакомиться с воспитанной, верной девушкой. Непьющей, не имеющих материальных и морально-нравственных проблем, а также проблем с психикой. Возраст любой. Наличие детей допускаю”, — подчеркнул Гоген.

Пока же его подруга Лидия Алиференко старается помогать шоумену и даже переехала жить к нему, чтобы кормить и поддерживать. Именно она заметила, что Гоген проводит время не с друзьями или в одиночестве, а со взрослыми путанами.

“Гоген в таком упадническом состоянии, что даже стал вызывать себе престарелых проституток. Я была в шоке! Позавчера вернулась с работы, а у нас в комнате сидит бабушка в эротических чулках из секс-шопа. Слава Богу, вовремя пришла: у них еще до дела не дошло. Говорю: “Что вы здесь делаете?”. А она отвечает: “Сынка твоего готовлюсь восстанавливать”. Я в бешенстве ее вытолкала за дверь, нашлась мне “скорая помощь”, — возмущена поступком Лидия.

Нервы у Алифиренко не выдержали и после того, как она увидела Гогена, просматривающего специализированные сайты в поисках проституток-пенсионерок. “Лида, мне надо отвлечься. Ты разве не можешь меня понять?” — заявил он мне. “А как я смогу тебя понять, если я даже не знала, что путанами и старухи бывают”, — ответила я Солнцеву.

В итоге, после раздумий, Лидия приняла решение лишить друга средств связи и забрала у него телефон, чтобы удалить приложения. На это Гоген заявил, что ему жить без Терешкович уже не мила и пообещал найти способ удовлетворить свои потребности.