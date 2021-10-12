Названа рыба, продлевающая жизнь

По словам эксперта, к таким выдам относятся сельдь, анчоусы, скумбрия, сардина и лосось. Свое заявление она обосновала тем фактом, что именно эта рыба составляет основу рациона в регионах с наибольшим количеством долгожителей.

Специалист добавила, что обильное количество омега-3, белка, селена и витамина D в этих продуктах способствует профилактике слабоумия и болезней сердца и сосудов, а также снижает воздействие на организм окислительного стресса.

Включать эти виды рыбы в рацион, согласно рекомендации американских кардиологов следует не меньше двух раз в семь дней.