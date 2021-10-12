Новая эра самой веселой вечеринки города – BAILE-bon Russian Style начинается в клубе Hollywood!

Если вы устали, вам хочется выйти за рамки ограничений, освободиться от условностей, забот и печали, почувствовать свободу и насладиться танцевальной музыкой, тогда вам просто необходимо попасть на латино-вечеринку по-русски — BAILE-bon RUSSIAN STYLE!

На самой веселой русской вечеринке города вас ждет:

· 50% русской музыки: симбиоз лучших русских и зарубежных танцевальных хитов, а также зажигательные латино-ритмы от резидентa DJ Bell

· Будоражащая интерактивная русская кавер-версия танцевального латино-шоу — Jorge Hinojosa (Эквадор) и Victor Armendariz (Эквадор) — зарядит неиссякаемой энергией, поможет избавиться от стресса и повысит уровень серотонина — гармона счастья.

· Взрывное барабанное шоу в исполнении горячего парня из Венесуэлы Milver Colmenares и лучшая анимационная группа поддержки. Каждый гость сможет стать участником труппы, “постучать” в барабан и раскрыть свой творческий потенциал! “Вкусная” смесь из фейерверка ритмов и эмоций заставит сердце биться сильнее! Но брутальные носители опахала не дадут “сгореть” в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Особая торжественность сблизит и объединит гостей в карнавальной атмосфере!

· Всю ночь обворожительные танцовщицы Go-Go радуют глаз и разжигают пламя страсти.

Окунитесь в праздник жизни и веселья, подарите себе новые ощущения и эмоции!

Декорации, сюрпризы, друзья, любимые коктейли и танцы — все это вас ждет на жаркой вечеринки BAILE–bon RUSSIAN STYLE!

Больше информации на www.bailebon.ee

NB! Отдыхай красиво и удобно за ВИП-столиком: Заказ VIP-столиков по телефону +372 50 24262 или gert@musicfactory.ee

Двери клуба открываются в 23:00

Билет 15€, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) — 10€, VIP-билет 35€

ПРЕДПРОДАЖА: до 13.10 — 10€ и VIP 25€ в Piletilevi: https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/klubi/baile-bon-russian-style-moving-to-club-hollywood-340756/

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда!

Отметь свое участие на Facebook: https://www.facebook.com/events/243284380951401/

СПЕШИТЕ! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в Piletilevi (до 13.10: 10€ и VIP 25€): https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/klubi/baile-bon-russian-style-moving-to-club-hollywood-340756/