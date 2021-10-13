Игорь Крутой просит помолиться за Александра Серова

О госпитализации Александра Серова стало известно в минувшую пятницу. Как выяснили журналисты, у музыканта диагностировали 75% поражение легких из-за коронавируса. При этом родственники отказывались давать комментарии по поводу его состояния.

Лишь в понедельник на связь с поклонниками вышел близкий друг Серова Игорь Крутой. Он попросил подписчиков поддержать певца молитвой. “Мой друг Саня заболел этой “заразой”, помочь ему, при всем моем желании, я не могу. У меня ко всем подписчикам нашего Салона огромная просьба — помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Саши Серова”, — поделился переживаниями композитор.

Поклонники тут же принялись желать Серову скорейшего выздоровления и молиться за него. “Как жаль, что беда настигает лучших. Будем верить в силу Александра”; “Желаем безграничного здоровья и сил”; “Пусть все будет хорошо. Мы в него верим”, — писали фанаты под постом.