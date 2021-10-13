Наконец-то! 27 октября Би-2 представят новое шоу NewBest в Таллинне(1)
На концерте прозвучат и новые хиты Би-2 из альбома “Горизонт событий”, и все главные песни группы — Greatest hits Би-2, которые любят и знают миллионы. Уверены, публика с радостью продемонстрирует это на концертах — хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений Би-2. Здесь же для этого будут созданы все условия: с новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.
Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на сцене, невозможно — да и не нужно! Ведь лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим — 27 октября на концерте Би-2 с программой NewBest!
Билеты на шоу NewBest в Таллине уже в продаже в кассах Piletilevi.