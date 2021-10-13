Сийм Каллас рассказал, почему попал в больницу: "Без антибиотиков у меня не было бы надежды"

“Это очень страшное заболевание, которое возникает внезапно. Без антибиотиков у меня не было бы надежды”, — говорит опытный политик. Сийм очень благодарен за то, что врачи немедленно отвезли его в больницу, а также очень серьезно отнеслись к его лечению.

Сийм Каллас был госпитализирован в начале августа. Его статус также подтвердили его дочь Кая Каллас и жена Кристи Каллас. Кристи тогда сказала, что это не коронавирус, а инфекция.

Из-за длительного лечения в больнице Сийм Каллас не смог участвовать в работе Рийгикогу. Например, на этот раз политик не голосовал на президентских выборах.