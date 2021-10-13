Алексей Панин назвал известного актера, пытавшегося его соблазнить

Андрей Харитонов — настоящая легенда советского кино. После фильмов “Овод” и “Человек-невидимка” артист обрел звание секс-символа. Разумеется, талантом Харитонова восхищались не только поклонники, но и коллеги по миру искусства. Так, Алексей Панин обожал Андрея Игоревича, считая его гением.

Однажды звездам выпала возможность поработать вместе. Тогда Панин был еще совсем юным, начинающим артистом. Как оказалось, на съемочной площадке отношения актеров едва не перешли грань. “В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актера. Он был легендой советского кино, его обожали все женщины. Но он испугался, потому что мне тогда было 18 лет. Я его очень уважал, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов. Это даже не домогательства. Просто он проявлял знаки внимания, которые я, в силу возраста, еще не совсем понимал. Когда он увидел перед собой 18-летнего дебила, он не позволил себе ничего сделать”, — поделился Панин.

По словам Алексея, Харитонов был очень интеллигентным человеком, который не пытался его обидеть или ранить. Панин через всю жизнь пронес уважение к коллеге. Когда он узнал, что Харитонов умирает от тяжелого заболевания, то решился навестить его.

“Незадолго до его смерти я совершенно случайно оказался у Андрюхи в гостях. Он был в жутком состоянии. Врачи сказали, что ему осталось жить несколько дней, поэтому он уже опустил руки. Мы тогда много шутили, пытались отвлечь его разговорами”, — рассказал актер в интервью для YouTube-канала Дмитрия Гордона.

Напомним, что Харитонов скончался в июне 2019 года от рака кишечника. В тот период артист уже страдал из-за творческого забвения, поэтому ему не хватало денег на качественное лечение. Рядом с Андреем Игоревичем до последних дней находилась его супруга Ольга Смирягина.