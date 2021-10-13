ВИДЕО | “Один дома”: вышел первый трейлер перезапущенной франшизы

Главную роль в картине режиссера Дэна Мазера исполнит 12-летний Арчи Йейтс, известный по роли в фильме “Кролик Джоджо”. Его героя будут звать не Кевин Маккалистер, а Макс Мерсер. Ну и выглядит паренек ещё менее брутально, чем Маколей Калкин (хотя куда уж менее, казалось бы). Кстати, осмелятся ли в новом фильме на камео, пока вопрос открытый.

Несмотря на различия, судя по трейлеру, сюжет ремейка полностью повторяет оригинальный фильм 1990 года.

Напомним, что через два года после оригинального фильма последовало прямое продолжение - еще с Калкином. После этого раз в пять лет выходили фильмы с названием "Один дома" и номерами 3, 4, 5, связанные с первыми двумя лишь шаблоном. Главного героя четвертой части, впрочем, опять звали Кевин Маккалистер, но это уже не имело значения.