Алексей Кортнев предрек России чудовищное будущее

Музыкант подчеркнул, что застой в российской индустрии музыки и телевидения отражает застой в жизни общества. “Наше будущее — это прошлое с точки зрения властей предержащих. У нас в перспективе — возвращение к образцам Советского Союза. Это чудовищная перспектива, потому что если вести огромную страну с ядерным потенциалом в сторону возвращения к советским догмам, то это путь в пропасть”, — заявил Кортнев.

Артист отметил, что в стране много независимых музыкантов, однако власть не дает им развиваться: “Тот же Face находится в жесткой конфронтации с властями. Если бы ему разрешали, он давал бы концерты на стотысячные залы. Проблема стагнации в музыке еще и в том, что новому не дают развиваться”.