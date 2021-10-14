ФОТО | Кармен, получавшая удовольствие в постели в эстонском шоу, баллотируется на выборах от партии "Отечество"

Избирательные списки снова и снова предлагают новых, интересных и неожиданных кандидатов. Партия “Отечество” решила привлечь не только опытных политиков, но и подрастающее поколение. Поэтому в списках можно найти и нескольких молодых людей — среди них и Кармен Киили.

В интервью Кармен заявляла, что половой акт с Каупо произошел естественным образом. “В этом нет ничего особенного или скандального, кроме того факта, что у многих была возможность взглянуть на то, что двое молодых людей делают в постели. Верно, в темноте и под одеялом. Все люди, и секс — это не позор”, — говорит Кармен.

Среди основных принципов мировоззрения, представленных на сайте “Отечества”, например, отстаивание традиций. В принципе государственности также заявлено, что конечной задачей государства является обеспечение сохранения эстонской нации, языка и культуры. Рийна Солман ранее также много говорила с общественностью по вопросам семейных ценностей и народонаселения. Например, на нынешних выборах она хочет, чтобы север Таллинна стал самым семейным районом Таллинна.

Сама Солман не захотела комментировать эту тему, но Карл Сандер Касе, менеджер по связям с общественностью Партии “Отечество”, дал более развернутый комментарий. “Это шоу не имеет ничего общего с тем фактом, что она является кандидатом в списке “Отечества”. Тот факт, что молодая девушка, которая хочет иметь право голоса в формировании дел города на местном уровне, очень приветствуется”, — сказал Касе.