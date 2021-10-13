ВИДЕО | Стюардесса раскрыла, что ей и коллегам ни в коем случае нельзя делать на борту и вне его

В ролике Виктория, одетая по всем принятым стандартам, рассказывает, как должна выглядеть стюардесса. Любые видимые модификации, как татуировки, наращённые ресницы и ногти, а также яркие волосы, строго запрещены. Также бортпроводницам нельзя жевать жвачку, гримасничать, ругаться, поправлять одежду и причёску у всех на виду и брать денежную благодарность от пассажиров. А если кого-то из экипажа увидят в магазине или заведении, продающем алкоголь, то его ждут санкции.

И это всё вдобавок к тому, что бортпроводницы должны носить юбки, туфли на каблуках, красную помаду и многое другое. Здоровый образ жизни и диеты стоят в приоритете, ведь такие девушки должны всегда выглядеть идеально и быть лицом своей авиакомпании. Стюардессы обязаны всем улыбаться и быть максимально вежливыми, находить выход из ситуации, который устроил бы всех. Такое суровое отношение к экипажу вызвало бурные эмоции у многих пользователей.

“А дышать можно? Как-то сильно много запретов…”, “Что касается внешнего вида типа ногтей, ресниц и так далее — это такой устаревший маразм. Как и юбка с каблуками… Почему начальство такое чопорное!”, "Когда уже уйдут эти совковые стереотипы", - сокрушаются одни. "Вообще-то эти правила этикета прописаны для каждой уважающей себя леди, а не только для стюардессы", "Почти все правила не мешало бы применить ко всем дамам", - рассуждают другие.