ТОП-7 продуктов на завтра для тех, кто хочет похудеть

В рамках эксперимента ученые Корнельского университета опросили 147 человек, которые заявили, что им никогда не приходилось худеть, при этом 96% из них признались, что завтракают почти ежедневно. Эксперты перечислили продукты, которые следует добавить в рацион для борьбы с лишними килограммами.

Лосось

Красная рыба — отличный источник белка и полезных кислот омега-3. Следует убедиться, что лосось не был выращен на ферме.

Куриные яйца

Продукт содержит хорошую дозу белка и холин, который участвует в процессе сжигания жира.

Куриная грудка

Идеальное сочетание питательных веществ в куриной грудке позволит человеку оставаться сытым и бодрым в течение нескольких часов. Грудка содержит один из самых чистых белков, которые нужны для похудения.

Авокадо

Продукт содержит около 20 витаминов и минералов, являясь хорошим источником клетчатки и жира.

Шпинат

В этом низкокалорийном овоще много клетчатки, растительных кислот омега-3 и фолиевой кислоты.

Сладкий перец

Согласно одному из исследований, витамин С, содержащийся в сладком перце, помогает мышцам усваивать карнитин (нужен для мышечного роста и восстановления).

Ягоды

Они богаты антиоксидантами и содержат большое количество клетчатки, витамины С и К, а также полифенолы, которые способствуют снижению веса и препятствуют образованию жира.