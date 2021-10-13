“Звездный путь” навсегда: 90-летний актер из оригинального сериала побывал в космосе

Изначально предполагалось, что полет пройдет 12 октября, но его отложили на один день. Весь полет продлился 10 минут, из них около четырех минут члены экипажа провели в невесомости.

Уильям Шетнер стал самым пожилым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. Еще вчера этот рекорд принадлежал 82-летней Уолли Фанк — американской летчице, которая отправилась в космос в рамках первой туристической миссии New Shepard в июле 2021 года. Кроме Фанк, на борту были сам Джефф Безос, его брат Марк и 18-летний Оливер Дэймен из Нидерландов, ставший самым молодым человеком в космосе.