Умер Валерий Долженков — звезда “Земского доктора”

Валерий Михайлович умер 13 октября. В театре не могут поверить в случившееся и говорят о том, что никогда не забуду свою легенду. «Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек», — пишут коллеги.

По словам руководства, в театр он пришел в 1994 году и за эти годы сыграл более 20 ролей. «Ему были под силу самые разные образы, разные и непохожие друг на друга характеры, а двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым. Светлая память невероятному артисту, партнеру, другу», — скорбят друзья.

Для зрителей Виктор Михайлович наиболее известен по проекту «Земский доктор», в котором он сыграл отца Георгия. Он снялся и в трех продолжениях сериала. Также известен по ролям в фильмах и сериалах "Вечный зов", "В начале славных дел", "Михайло Ломоносов", "Русь изначальная", "Крейцерова соната", "Загадка старого кладбища", "Светофор", "Хождение по мукам".