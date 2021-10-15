Вечеринка по-фински: Санна Марин пригласила звезд в гости, заплатила за все, но в итоге забрала у них 18 миллионов евро

У финнов возникло много животрепещущих вопросов по поводу этого события. Например, многие не понимают, по каким критериям были приглашены известные музыканты. А именно, по фотографиям, сделанным с вечеринки, видно, что среди гостей нет музыкантов, критиковавших власть или публично признавших свою поддержку оппозиционных партий.

Советник Марин Иида Валлин пояснила, что среди гостей были люди разных взглядов. Однако певец Яре Тиихонен сообщил, что по его мнению, это была часть избирательной кампании социал-демократической партии.

Также были и недопонимания среди самих гостей. А именно, несколько приглашенных звезд лишь позже узнали из СМИ, что после официального ужина вечер продолжился баней и небольшим after-party. Несколько гостей покинули резиденцию после ужина, потому что думали, что на этом праздник будет закончен.