В октябре Таллинн будет принимать лучшие вокальные коллективы мира
“Путешествуя по миру, мы долгое время мечтали о том, чтобы у нас дома был свой фестиваль, который объединил бы исполнителей а капелла наподобие Estonian Voices — коллективы, которые вдохновляли бы нас и сплачивали вне сцены. И хотя эти планы казались очень далеким будущим, их удалось реализовать с помощью Eesti Kontsert намного раньше, чем предполагалось”, — отметила Кадри Вооранд, одна из руководителей ансамбля Estonian Voices. “Те, кто до сих пор еще не был поклонником музыки без инструментального сопровождения, обязательно передумают на этом фестивале!” — пообещала певица.
Участники первого фестиваля Tallinn A Cappella: Сардинский ансамбль братьев-музыкантов Tenores de Oniferi, создающий необычные звуковые миры, уходящие корнями в традицию полифонического пения; созданный Питером Филлипсом вокальный ансамбль The Tallis Scholars — флагман культурного экспорта Великобритании; одна из крупнейших в мире и наиболее самобытных вокальных групп Perpetuum Jazzile в составе почти 30 человек (Словения), а также эстонский вокальный коллектив Estonian Voices, выступающий в роли художественного руководителя фестиваля.
В поздние часы предпоследнего вечера фестиваля в камерном зале Национальной оперы “Эстония” состоится секретный ночной джем-сейшн, который донесет до публики совершенно иную магию голоса.
Фестиваль откроется 22 октября в концертном зале Йыхви выступлением сардинского мужского ансамбля Tenores de Onifer. Музыкант-фольклорист Род Стрэдлинг охарактеризовал кредо этого коллектива как “моложе, быстрее и глубже” — это помогает ансамблю быть ближе к мировой музыкальной аудитории и уникальной певческой традиции. Братья-музыканты Франческо и Джованни Пиризи из Tenores de Onifer выступят в столичном концертном зале “Эстония” 23 октября и в концертном зале Пярну 24 октября.
23 октября в Таллинне выйдет на сцену популярный британский вокальный ансамбль The Tallis Scholars, известный прежде всего как исполнитель музыки эпохи Возрождения, своей особой интонационной точностью и качеством звука. Хотя музыканты The Tallis Scholars и раньше радовали эстонскую публику, для организаторов фестиваля — большая честь снова принимать в Эстонии этот ансамбль. Программа включает в себя тщательно отобранные произведения современных композиторов наряду с более ранней музыкой.
В этот же вечер на фестивале запланирован секретный ночной джем-сейшн. “Это необычный концерт, который донесет до публики совершенно иную магию голоса. Что на самом деле будет происходить в этот вечер, смогут узнать только те, кто придет на место”, — сохраняет интригу Вооранд в отношении ночной вечеринки в камерном зале Эстонской национальной оперы, назначенной на 22:00.
Хорошая новость заключается и в том, что особенности расписания полетов позволят сразу всем участникам фестиваля подключиться к ночному джем-сейшну!
24 октября состоится дружеская встреча двух талантливых вокальных коллективов. На сцену выйдут Perpetuum Jazzile (Словения) и Estonian Voices. Словенский Perpetuum — одна из крупнейших в мире и наиболее самобытных вокальных групп. В репертуаре вокального оркестра — уникальные постановки от таких топовых коллективов и исполнителей, как ABBA, Toto, Майкл Джексон, The Queen, Daft Punk, Дэвид Гетта, Леди Гага, Дэвид Боуи, Джони Митчелл, Bee Gees и других. Участники Estonian Voices выступят в первом отделении концерта и исполнят пару совершенно новых, недавно завершенных песен.
Новый вокальный фестиваль Tallinn A Cappella, организованный Eesti Kontsert, будет проходить раз в два года.
Билеты на фестивальные концерты можно приобрести через систему Piletilevi и в кассах концертных залов Eesti Kontsert.