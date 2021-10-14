В октябре Таллинн будет принимать лучшие вокальные коллективы мира

“Путешествуя по миру, мы долгое время мечтали о том, чтобы у нас дома был свой фестиваль, который объединил бы исполнителей а капелла наподобие Estonian Voices — коллективы, которые вдохновляли бы нас и сплачивали вне сцены. И хотя эти планы казались очень далеким будущим, их удалось реализовать с помощью Eesti Kontsert намного раньше, чем предполагалось”, — отметила Кадри Вооранд, одна из руководителей ансамбля Estonian Voices. “Те, кто до сих пор еще не был поклонником музыки без инструментального сопровождения, обязательно передумают на этом фестивале!” — пообещала певица.

Участники первого фестиваля Tallinn A Cappella: Сардинский ансамбль братьев-музыкантов Tenores de Oniferi, создающий необычные звуковые миры, уходящие корнями в традицию полифонического пения; созданный Питером Филлипсом вокальный ансамбль The Tallis Scholars — флагман культурного экспорта Великобритании; одна из крупнейших в мире и наиболее самобытных вокальных групп Perpetuum Jazzile в составе почти 30 человек (Словения), а также эстонский вокальный коллектив Estonian Voices, выступающий в роли художественного руководителя фестиваля.

В поздние часы предпоследнего вечера фестиваля в камерном зале Национальной оперы “Эстония” состоится секретный ночной джем-сейшн, который донесет до публики совершенно иную магию голоса.

Фестиваль откроется 22 октября в концертном зале Йыхви выступлением сардинского мужского ансамбля Tenores de Onifer. Музыкант-фольклорист Род Стрэдлинг охарактеризовал кредо этого коллектива как “моложе, быстрее и глубже” — это помогает ансамблю быть ближе к мировой музыкальной аудитории и уникальной певческой традиции. Братья-музыканты Франческо и Джованни Пиризи из Tenores de Onifer выступят в столичном концертном зале “Эстония” 23 октября и в концертном зале Пярну 24 октября.