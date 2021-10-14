Неужели? 21 ноября суперзвезда Клава Кока приедет в Таллинн(7)
Клава Кока заставила говорить о себе. И не важно, являетесь ли вы пользователем TikTok, следите за трендами YouTube или просто смотрите телевизор, — она настигнет вас везде. Клава Кока наступает по всем фронтам и везде идет на рекорд. Ее видео стабильно собирают по 100 миллионов просмотров, под ее песни снимают смешные ролики блогеры, на нее сыпятся премии и награды. В 2021 году Клава Кока получила престижную премию “Муз ТВ” за лучшую коллаборацию, в эту категорию попала совместная работа с Niletto. Поздравляем певицу с заслуженной наградой, слушаем её новый, записанный вместе с группой “Руки вверх!” хит “Нокаут” и готовимся к концерту Клавы Коки в Cathouse!
Двери: 19:00
★ Ориентировочное начало концерта: 22:00
★ Ограничение: 16+
★ Лицам не достигшим 16-летнего возраста вход только в сопровождении совершеннолетнего.
★ NB! В случае отсутствия справки предлагаем экспресс-тестирование на месте(5 eur).
★ NB! Лицам, не достигшим 18 летнего возраста предоставление COVID справки необязательно.
————————————————
Сегодня Клава Кока — уникальный артист лейбла Black Star, ее творчество существует на стыке поп-музыки и видеоблогинга.
Клаву по праву можно назвать уникальным артистом музыкального лейбла Black Star, ведь ее творчество существует на стыке качественной поп-музыки и видеоблогинга, чему нет достойных аналогов на просторах российского шоу-бизнеса.
Главные хиты:
“Мне Пох”, “КРАШ”, “Покинула чат” “Влюблена в мдк”, “ЗАЯ”, “Половина”.
В 2019 году Клава Кока выпустила дебютный альбом на лейбле Black Star “Неприлично о личном”. Песни альбома находятся в топ-чартах Apple, ВК и Youtube.
Билеты уже в продаже:
https://ticketbest.eu/performances/132
https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/klava-koka-klava-koka-solnyj-koncert-2021-342091/