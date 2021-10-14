Неужели? 21 ноября суперзвезда Клава Кока приедет в Таллинн

Клава Кока заставила говорить о себе. И не важно, являетесь ли вы пользователем TikTok, следите за трендами YouTube или просто смотрите телевизор, — она настигнет вас везде. Клава Кока наступает по всем фронтам и везде идет на рекорд. Ее видео стабильно собирают по 100 миллионов просмотров, под ее песни снимают смешные ролики блогеры, на нее сыпятся премии и награды. В 2021 году Клава Кока получила престижную премию “Муз ТВ” за лучшую коллаборацию, в эту категорию попала совместная работа с Niletto. Поздравляем певицу с заслуженной наградой, слушаем её новый, записанный вместе с группой “Руки вверх!” хит “Нокаут” и готовимся к концерту Клавы Коки в Cathouse!