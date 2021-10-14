5 модных трендов, которые родились в СССР

Кто-то из великих советских кинорежиссеров, посмотрев очередной голливудский фильм о жизни в СССР, сказал следующее: “Не верю. Ничего американцы не понимают в советской жизни. Вот показали очередь за продуктами — да, это похоже на правду. Но у них в этой очереди люди хорошо одеты!”

И все же советский стиль имел право на существование. Он окреп, созрел и пустил корни в индустрии моды. Иностранные фэшн-СМИ и блогеры, а главное, сами дизайнеры обожают причислять к советским достижениям пять предметов одежды и аксессуаров. Они тебе хорошо знакомы!

Авоська

Поговаривают, что авоську — в современном идеально отточенном виде — изобрели в Чехии сто лет назад. Хотя прототипы известны были и сильно раньше. Но это все не так уж и важно, ибо и название, и культ авоськи разошелся по планете от нас, любителей советского спонтанного шопинга. Бывает, идешь по улице, а там колбасу в продуктовом “выкинули”, тут и хороша авоська. Она всегда была в кармане и не занимала там много места. На авось.

А что же сейчас? Чудеса! В 2018 году модная марка Vetements просит за авоську почти три с половиной тысячи долларов!

Боты “прощай, молодость”

Считается, что эти полуваленки с подошвой и молнией носили в основном бабки, отсюда и название. Но ужас был в том, что бабушки заставляли в них наряжаться и внуков. Дешево, практично, тепло. А главное, чуть ли не единственный вид обуви, который в магазинах был всегда. Внуки эти ботинки ненавидели.

Теперь же их экстерьер вдохновил немало дизайнеров на творения в стиле “постваленки”.

Галоши

Галоши трудно назвать чисто русским ноу-хау — достаточно заметить, что слово имеет французское происхождение. Однако именно на Руси они имели самое широкое хождение (в буквальном смысле). Все потому, что валенки промокали насквозь, ибо не имели подошв и каблуков, а галоши превращали их во всепогодную неубиваемую комбинацию. СССР наштамповал галош в таком количестве, что на Западе их не могли не заметить.