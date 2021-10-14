Торжество толерантности — черный хоббит и Супермен-бисексуал

Первая серия сериала по мотивам романа-эпопеи Толкина “Сильмаррилион” и кинотрилогии Питера Джексона “Властелин колец” выйдет 2 сентября 2022 года. Фанаты попросили создателей избежать отсылок в современным политическим трендам. Но как избежать трендов социальных?

“Я черный хоббит, это блестяще”, — заявил Ленни Генри. В своем интервью он рассказал, что сериал “Властелин колец” — это масштабный проект, в котором задействовано большое количество профессионалов. Авторы сериала предполагают, что в мире “Властелина колец” чернокожие хоббиты появятся как коренные жители страны Шира. Как заявил Генри, на весь сюжет нового сериала может уйти десять лет.

С бисексуальным же суперменом мир познакомится раньше. В девятом выпуске цикла “Супермен: Сын Кал-Эла”, который появится в продаже 9 ноября, выполняющий роль Супермена в комиксах Джон Кент, сын оригинального супергероя Кларка Кента и Лоис Лэйн, начнет роман с репортером Джеем Накамурой.

По сюжету Джон Кент найдет утешение в отношениях с Накамурой, когда окажется душевно истощен из-за постоянной необходимости спасать мир. DC отмечает, что история развернется в основной сюжетной линии комиксной вселенной издательства.

“Я всегда считал, что всем нужны герои, и что каждый заслуживает увидеть себя в этих героях. Я благодарен DC и Warner Bros за то, что они разделяют эту идею”, — заявил автор текста к комиксам “Супермен: Сын Кал-Эла” Том Тэйлор.

Variety называет решение сделать Супермена бисексуалом самым громким на данный момент примером того, как издатели комиксов обращаются к теме репрезентации ЛГБТК-сообщества. В августе DC уже опубликовал комикс, в котором напарник Бэтмена Робин также представал бисексуалом.

К ЛГБТК-сообществу также относятся такие герои комиксов, как Бэтвумен, Харли Квинн, Зеленый Фонарь, Человек-лед, Мисс Америка и Полярная Звезда. Последний стал одним из первых открытых гей-супергероев в 1992 году.