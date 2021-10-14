Валерий Гаркалин вышел из комы

“Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы”, — рассказали в окружении артиста.

Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом в начале этого месяца — с отрицательной динамикой развития болезни, в итоге медики подключили Валерия Борисовича к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Накануне, впрочем, его состояние стало улучшаться, и было принято решение отменить часть препаратов, в том числе и тех, которые поддерживали состояние искусственной комы.