“Последние подонки”: Константин Богомолов прокомментировал негатив в адрес Ксении Собчак

Нервы сдали у 46-летнего супруга Собчак Константина Богомолова. “Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами”, — написал режиссер в Инстаграме.