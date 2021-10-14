14.10.2021, 16:30
“Последние подонки”: Константин Богомолов прокомментировал негатив в адрес Ксении Собчак(23)
screenshot - youtube
9 октября известная телеведущая Ксения Собчак стала участницей жуткой аварии со смертельным исходом, — напоминает Woman. Из-за того, что телеведущая покинула место ДТП и не подошла к пострадавшим, на нее обрушился шквал критики. Многие считают, что Собчак должна была находиться на месте происшествия до последнего, даже несмотря на то, что в аварии она совершенно не виновата.
Нервы сдали у 46-летнего супруга Собчак Константина Богомолова. “Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами”, — написал режиссер в Инстаграме.
“Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию”, — возмутился он.