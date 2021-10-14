“Рвота, больное животное”: Иосиф Пригожин нашел еще одного врага

“Великолепную певицу Валерию он не смог раскрутить на международном уровне, чего она достойна. Кстати, и в России ведь ее раскрутил не Пригожин, а Александр Шульгин ”, — высказался Джигурда.

“Джигурда? А кто это? Городской сумасшедший. У меня с ним нет конфликта. Я его вообще не знаю. Джигурда ищет места для пиара. Для меня он больное животное. Жорин ему уже надавал разочек. Его пена у рта мне неинтересна. Я не буду реагировать. Шлепну, если он под руку попадается при встрече. Рвота просто, как еще объяснить”, — “не отреагировал” продюсер.