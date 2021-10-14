14.10.2021, 19:30
“Рвота, больное животное”: Иосиф Пригожин нашел еще одного врага
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Что ни день, то новый конфликт между людьми шоу-бизнеса, — радуется телеграм-канал “Звездач”. Никита Джигурда заявил, что Валерию раскрутил не Пригожин, да и до продюсера мирового уровня он не дотягивает. Пригожин ответил, что не будет реагировать и тут же отреагировал потоком оскорблений.
“Великолепную певицу Валерию он не смог раскрутить на международном уровне, чего она достойна. Кстати, и в России ведь ее раскрутил не Пригожин, а Александр Шульгин”, — высказался Джигурда.
Пригожин отметил, что не собирается обращать внимание на высказывания артиста, однако при встрече он его “шлепнет”.
“Джигурда? А кто это? Городской сумасшедший. У меня с ним нет конфликта. Я его вообще не знаю. Джигурда ищет места для пиара. Для меня он больное животное. Жорин ему уже надавал разочек. Его пена у рта мне неинтересна. Я не буду реагировать. Шлепну, если он под руку попадается при встрече. Рвота просто, как еще объяснить”, — “не отреагировал” продюсер.