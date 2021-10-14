9 факторов, которые снижают сексуальное желание(1)
В зависимости от ситуации, всего за 6—30 месяцев мы проходим путь от пылкой страсти и вожделения до (в лучшем случае) трепетной заботы и опеки. Более того, некоторые “раздражители” интимной жизни, могут этот процесс ускорить. Что убивает наше сексуальное желание?
Стресс
Спокойствие, только спокойствие. Большое количество стрессовых ситуаций (от автомобильных пробок и совещания у начальника до страхов, родом из детства) уменьшает производство тестостерона — гормона, от которого напрямую зависит сексуальным желание. Кроме того, стресс сопровождается выбросом адреналина, который нас изматывает — эмоционально и физически — появляется чувство усталости. В результате, в постели мы хотим одного — спать. Просто спать. Как говорится, клин клином вышибают. Лучшее противоядие от стресса — секс. “Чем чаще мы занимаемся любовью, тем больше в нашем организме эндорфинов и окситоцина — веществ, связанных с удовольствием и чувством благополучия, которые стресс облегчают”, — объясняет доктор Джеймс Коэн из Университета Вирджинии.
Низкая самооценка
По словам доктора Рут K. Вестхеймер из Колумбийского университета: “Низкая самооценка и негативное восприятие собственной внешности пагубно влияет на любовные аппетиты: вам кажется, что вы не сможете привлечь партнера сексуально, на уровне подсознания это уменьшает ваш интерес к самому процессу. Мужчины это чувствуют и, действительно, отдаляются”. Порочный круг замкнулся. Будучи сконцентрированной на дефектах тела (от целлюлита до горбинки на переносице), вы не можете расслабиться и целиком отдаться желанию, а лишь думаете о том, заметит ли “огрехи природы” партнер. Стоп! Поверьте, сексуальные аппетиты не имеют ничего общего с совершенным телом. Полюбите, наконец, себя, и в постели любой мужчина ответит вам взаимностью.
Проблемы в отношениях
Пункт “к гадалке не ходи”. Согласно Ноулз Дениз, семейного психолога: “Скандалы и ссоры в паре создают не только временную напряженность в отношениях, но и рождают чувство озлобленности, поскольку часто состоят из бесконечных претензий в адрес оппонента. А кто захочет заниматься сексом с человеком, который обвиняет его во всех бедах?” Чтобы спасти не только ваш союз, но и либидо — придется поговорить по душам, выяснить, что мешает гармоничным отношениям, найти компромисс и, возможно, обратиться за консультацией к семейному специалисту. Будьте в этом разговоре честны и объективны.
Недостаток сна
По словам Роберта Тайера, профессора психологии в университете Калифорнии в Лонг-Бич: “Одна из основных проблем, которые серьезно влияют на сексуальное желание, — бессонница. Стресс, вызванный нехваткой сна, делает нас нечувствительными к приятным раздражителям, такие как ласки”. Помимо этого недосып уменьшает заветный уровень тестостерона в организме и увеличивает секрецию кортизола — гормона тревоги. Чтобы наслаждаться эротическими сценами с собственным участием, важно отрегулировать часы сна и бодрствования и, время от времени, выключать в постели будильник и мобильные телефоны.
Избыточный вес
“Около 30% людей, страдающих от существенной прибавки в весе (фактически — ожирения) гораздо реже достигают сексуального удовлетворения в постели, — объясняет доктор Эндрю Колло из Университета Нью-Йорка. — Это происходит потому, что вес отражается на работе кровеносных сосудов, в том числе в зоне половых органов, что непосредственно влияет на их чувствительность”.
Алкоголь
Устоявшийся стереотип, которые не имеет отношения к действительности: алкоголь делает нас более раскрепощенными, большинство внутренних запретов и барьеров пропадает и, как следствие, мы наслаждаемся лучшим сексом в жизни. Правда в том, что большое количество спиртного не увеличивает либидо, а убивает его: влияет на нервные окончания, которые вызывают эрекцию у мужчин и снижают чувствительность клитора у женщин. Кроме того алкоголь вызывает обезвоживание, которое влияет на вагинальную смазку.
Противозачаточные таблетки
“Противозачаточные таблетки неизбежно изменяют гормональный баланс женщины, в некоторых случаях, сокращая производство эстрогена и тестостерона, ответственных за сексуальные аппетиты. В числе других “побочек” — боль во время секса, сухость влагалища или трудности с достижением оргазма”, — объясняет доктор Ребекка Стенд из Университета Луисвилля. Если вам кажется, что прием таблеток нежелательным образом отразился на сексуальной жизни, попросите врача назначить вам препарат с другим гормональным составом или подобрать иной метод контрацепции.
Жирная еда
Еще один весомый довод в пользу того, что от жирной пищи лучше держаться подальше. Жиры создают гормональный дисбаланс в организме и могут повлиять на уровень сахара в крови, вызывая ощущение тяжести и сонливость.
Поздний ужин
Все силы вашего организма уйдут не на работу интимных органов, а процесс пищеварения. Старайтесь ужинать до 20.00 и выбирать для вечерней трапезы более легкие блюда: овощи или рыбу. У вас сохранится гораздо больше энергии для полового акта с любимым человеком.