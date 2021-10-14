9 факторов, которые снижают сексуальное желание

В зависимости от ситуации, всего за 6—30 месяцев мы проходим путь от пылкой страсти и вожделения до (в лучшем случае) трепетной заботы и опеки. Более того, некоторые “раздражители” интимной жизни, могут этот процесс ускорить. Что убивает наше сексуальное желание?

Стресс

Спокойствие, только спокойствие. Большое количество стрессовых ситуаций (от автомобильных пробок и совещания у начальника до страхов, родом из детства) уменьшает производство тестостерона — гормона, от которого напрямую зависит сексуальным желание. Кроме того, стресс сопровождается выбросом адреналина, который нас изматывает — эмоционально и физически — появляется чувство усталости. В результате, в постели мы хотим одного — спать. Просто спать. Как говорится, клин клином вышибают. Лучшее противоядие от стресса — секс. “Чем чаще мы занимаемся любовью, тем больше в нашем организме эндорфинов и окситоцина — веществ, связанных с удовольствием и чувством благополучия, которые стресс облегчают”, — объясняет доктор Джеймс Коэн из Университета Вирджинии.

Низкая самооценка

По словам доктора Рут K. Вестхеймер из Колумбийского университета: “Низкая самооценка и негативное восприятие собственной внешности пагубно влияет на любовные аппетиты: вам кажется, что вы не сможете привлечь партнера сексуально, на уровне подсознания это уменьшает ваш интерес к самому процессу. Мужчины это чувствуют и, действительно, отдаляются”. Порочный круг замкнулся. Будучи сконцентрированной на дефектах тела (от целлюлита до горбинки на переносице), вы не можете расслабиться и целиком отдаться желанию, а лишь думаете о том, заметит ли “огрехи природы” партнер. Стоп! Поверьте, сексуальные аппетиты не имеют ничего общего с совершенным телом. Полюбите, наконец, себя, и в постели любой мужчина ответит вам взаимностью.

Проблемы в отношениях