Роман о великой любви! Сегодня в Русском театре состоится премьера спектакля "Мастер и Маргарита"

Порой кажется, что театру подвластно пятое измерение. Он остаётся верен себе в той невероятной филигранности, с которой зрителя, как в воронку, затягивает Туда, за грань сознания, что особенно проявляется во время бала у Сатаны. Есть у этого спектакля сердце, а у этой воронки дно — это сцена страшного Бала. Квартира из “нехорошей” становится жуткой, раздвигаются стены, исчезает зал, “как будто не существовал вовсе”, и остаётся лишь Это — Нечто, хватающее за душу, раздирающее ощущение катарсиса.