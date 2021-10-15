Роман о великой любви! Сегодня в Русском театре состоится премьера спектакля "Мастер и Маргарита"(6)
Редактор "Бублика" Алина Захарова поговорила с режиссером Сергеем Федотовым и узнала, чем эстонская постановка отличается от классического варианта произведения, почему в спектакле курят и ожидал ли Сергей такого высокого интереса. Смотрите видео!
Одно из самых читаемых и самых таинственных произведений русской литературы — роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” на сцене Русского театра Эстонии!
Порой кажется, что театру подвластно пятое измерение. Он остаётся верен себе в той невероятной филигранности, с которой зрителя, как в воронку, затягивает Туда, за грань сознания, что особенно проявляется во время бала у Сатаны. Есть у этого спектакля сердце, а у этой воронки дно — это сцена страшного Бала. Квартира из “нехорошей” становится жуткой, раздвигаются стены, исчезает зал, “как будто не существовал вовсе”, и остаётся лишь Это — Нечто, хватающее за душу, раздирающее ощущение катарсиса.
Постановку знаменитого романа осуществит Сергей Федотов, режиссёр Пермского театра “У Моста”, поставивший ранее в нашем театре пользующиеся неизменным успехом спектакли “Игроки” Н. Гоголя и “Зойкина квартира” М. Булгакова. Мистические, наполненные необъяснимой и колдовской энергетикой спектакли — визитная карточка Сергея Федотова. Он внимательно и бережно относится к тексту и стилю автора, никогда не осовременивая классические произведения.
Спектакль в Русском театре — новая, переосмысленная и дополненная сценическая версия, вдохновлённая самим театром: его историей, интерьерами и уникальными актёрами.