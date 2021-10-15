15.10.2021, 14:01
Собчак ответила на обвинения, что не вызвала скорую после смертельного ДТП(9)
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Телеведущая Ксения Собчак после резонансной аварии в Сочи решила прокомментировать появившиеся в Сети слухи о том, что она якобы “не удосужилась вызвать скорую” на место трагедии, — сообщает Topnews.
Собчак опровергла эти сообщения, а в качестве доказательства опубликовала переписку из своего рабочего чата.
Согласно скриншотам из WhatsApp, Собчак эмоционально просит своего коммерческого директора срочно вызвать скорую помощь. При этом она прилагает точку геолокации, так как ее подчиненная не знала точного местоположения Собчак.
“Вызов скорой я проконтролировала, даже несмотря на шум в голове”, — утверждает Собчак. Она подчеркнула, что уехала с места только после того, как получила сообщение о том, что медики едут на место.