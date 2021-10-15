Собчак ответила на обвинения, что не вызвала скорую после смертельного ДТП

Собчак опровергла эти сообщения, а в качестве доказательства опубликовала переписку из своего рабочего чата.

Согласно скриншотам из WhatsApp , Собчак эмоционально просит своего коммерческого директора срочно вызвать скорую помощь. При этом она прилагает точку геолокации, так как ее подчиненная не знала точного местоположения Собчак.

“Вызов скорой я проконтролировала, даже несмотря на шум в голове”, — утверждает Собчак. Она подчеркнула, что уехала с места только после того, как получила сообщение о том, что медики едут на место.