Участие Вячеслава Малафеева в звездном реалити-шоу едва не привело к разводу

Воссоединение произошло на прошлой неделе. Супруги вместе появились на мероприятии и не отходили друг от друга весь вечер. Впрочем, у поклонников все еще оставались сомнения, что им удалось преодолеть кризис. «Когда помиритесь со Славой?»; «Вы действительно расстались?» — волновались подписчики.

33-летняя Малафеева поспешила успокоить фанатов: «Ой, как много пришло вопросов про наши отношения с мужем. Все офигенно. Живем дальше. Работаем вместе и детей воспитываем. Я за экологичность и уважение».

Напомним, что о паузе в отношениях Екатерина сообщила 1 октября. Супруга футболиста не стала вдаваться в подробности ситуации и не раскрыла причины разлада в семье. Однако вскоре поползли слухи, что всему виной может быть Айза. В шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ телеведущая не раз проявляла интерес к Малафееву. Она даже завела со спортсменом разговор о сексе, правда, Вячеслав отрицает романтический интерес к собеседнице.

Спокойно отнеслась к ситуации и Екатерина, но не упустила возможности уколоть предполагаемую соперницу. «Наши отношения со Славой никоим образом не относятся к ситуации, которую вы так хотите обратить мое внимание. Да, бывают голодные женщины... И когда Слава вернулся с проекта, он меня предупредил, что был такой разговор. Тут голодные, а мы плохих не держим — поэтому она так и реагирует», — заявила она.

36-летняя Айза также открещивалась от интрижки с футболистом. Телезвезда отметила, что ей и не понравилось собственное поведение, однако отметила: у Малафеевых и без нее давно были проблемы в семье. Подписчики поинтересовались, как сейчас Екатерина относится к бывшей Гуфа. «Нет конфликта. А кто это?» — изобразила она, что не знает о существовании Айзы.