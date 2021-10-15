Реабилитация и паломничество: подробности отдыха МакSим в Крыму

После месяца искусственной комы и массы осложнений от ковида врачи надолго запретили МакSим перелеты и назначили длительную реабилитацию. Список мест с теплым климатом, где можно поправить здоровье, для певицы сильно сузился. В итоге выбор 38-летней артистки пал на Крым — недавно она уехала в Ялту. Причем, скорее не с целью посетить все святые места в округе, так как пока слишком слаба, а, чтобы ускорить процесс восстановления после страшной болезни.

“Марина отправилась в хорошо знакомое место, где чувствует себя комфортно, на поезде, — рассказала “СтарХиту” пиар-директор МакSим Яна Богушевская. — Там она продолжает проходить реабилитационные курсы — занимается со специалистами физиотерапией, ЛФК и дыхательной гимнастикой, много гуляет, дышит морским воздухом. Московские врачи держат местных медиков в курсе ситуации, если вдруг что-то случится”.

Остановилась звезда в отеле, расположенном прямо на берегу Черного моря. В гостинице также имеется несколько бассейнов (а плавание Марине прописано), огромная зеленая территория и меню на любой вкус. Кстати, доктора также контролируют питание певицы и составили определенную диету с регулярным контролем качества крови, чтобы корректировать прием витаминов и микроэлементов. Певица посетила и несколько намоленных мест — в том числе, пещерный храм святителя Николая Чудотворца в Бахчисарае.

МакSим всегда на связи с дочками — 6-летней Машей и 12-летней Александрой, которые остались в Москве под присмотром нянь. Именно ради детей звезда в августе стремилась скорее выписаться из больницы, в которой провела на тот момент около двух месяцев. А сейчас девочки для нее — главный стимул поскорее вернуться к обычной жизни.