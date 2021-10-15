Как подруга Валерия Карпина стала его тещей: необычная лав-стори тренера сборной России

В 14 лет в своем родном городе Нарва Карпин познакомился с девушкой по имени Влада. Они, как говорит главный тренер страны, “гуляли” — ходили в кино, делали уроки и проводили много времени вместе.

“Это длилось недолго, вскоре я уехал из Нарвы, но Влада продолжила общаться с моей мамой. Время шло, я строил карьеру и приезжал домой обычно на новогодние праздники и пересекался с Владой. Так, в один из моих визитов она познакомила меня с мужем Андреем, а потом и с дочкой Дашей. Моей будущей женой”, — откровенно рассказал Валерий Георгиевич.

Карпин знает свою жену в буквальном смысле слова с пеленок — когда Даше был год, он кормил ее кашей, усадив на свои колени. Став постарше, девочка называла Карпина “дядей Валерой”. Изменилось все семь лет назад.

“Даша в это время была солисткой в довольно популярной в Эстонии группе Be Free. Мы часто пересекались на мероприятиях, могли вместе пойти в ресторан или клуб. Но все равно в это время она для меня оставалась дочкой Влады, и было сложно и страшно перейти эту черту”, — делится Карпин.

Первое время Дарья и Валерий скрывали свои отношения, тем более, что это было не так сложно, ведь девушка жила в Эстонии, а ее любимый — в России.

“У меня с мамой всегда были доверительные отношения, она видела, что я влюблена и вся сияю, но никак не могла понять, почему я молчу. И вот в один из приездов Валеры у нее все сложилось. Сначала действительно была в растерянности. Мама не понимала, какая перспектива у этих отношений. А вдруг все поругаются, и многолетней дружбе придет конец? Это ее очень пугало. Но когда она впервые увидела нас с Валерой вместе, все тревоги и сомнения отпали. Перед ними стоял сияющий Валера, каким они не видели его уже много лет, и абсолютно счастливая я”, — сказала Дарья.

У Валерия Карпина, отметим, пять детей — две старшие дочери от первого брака (сейчас они живут в Испании), две дочери от третьей жены Дарьи, Дарья и Александра, плюс футбольный тренер воспитывает и дочь жены от первого брака Аниту.