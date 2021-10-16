16.10.2021, 12:07
“Звезда Michelin — это как Олимпийское золото”: шеф-повар Андрей Шмаков поговорил с RusDelfi
Эксклюзивное интервью после победы!
Pressifoto
14 октября Michelin впервые раздал звезды ресторанам из России. Одной звезды был удостоен ресторан Savva в московском отеле "Метрополь", шеф-поваром которого является уроженец Эстонии Андрей Шмаков. Алина Захарова поговорила с Андреем и узнала, считает ли шеф-повар результаты справедливыми, какие эмоции он испытывает после победы, какие дальнейшие цели ставит перед собой и соберается ли чаще приезжать в Эстонию. Читайте интервью ниже!