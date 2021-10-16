“Звезда Michelin — это как Олимпийское золото”: шеф-повар Андрей Шмаков поговорил с RusDelfi

— Поздравляю вас, Андрей, с таким серьезным успехом! Ожидали ли, что получите звезду ”Мишлен”?

— В Москве все очень ждали этого события. Это же как большие и важные соревнования: мы все верим в успех, все хотим победы. И, естественно, я знал, что инспекторы в городе и что с декабря 2020 они ходили и оценивали рестораны. Никто, конечно, их в лицо не знал, никто не разгадал, что они пришли. Мы, разумеется, готовились, и я понимал, что у нас есть сильные конкуренты, другие рестораны, но я также понимал, что Savva достойный претендент. И мой прогноз сбылся: звезды получили те, кто, как я предполагал, и получит. Единственная неожиданность то, что ”Мишлен” прям развернулись и кому-то (Ивану и Сергею Березуцким и Артему Естафьеву) дали аж по две звезды.

— Как вы считаете, результаты были справедливыми и в этом плане все было в порядке?

— Есть какие-то вопросы к некоторым ресторанам, но это уже остается на суд гастрокритиков. Я за себя и за свою команду очень рад, потому что получить звезду Мишлена — это как выиграть золото на Олимпиаде. Поэтому я считаю, что моя миссия и дальше работать с чувством, с долгом, с расстановкой и держать себя в тонусе, потому что звезда — это уже обязывает.