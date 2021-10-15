15.10.2021, 16:35
ФОТО | Кошмар под кроватью: фотограф обнаружил гигантского паука и его потомство(1)
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Фотограф Уил Гизен остановился в отеле в заповеднике Напо в Эквадоре. В какой-то момент он заметил, что из-под его кровати лезут маленькие пауки, и решил заглянуть туда. То, что он увидел, его напугало, пишет LADbible.
Под кроватью его ждал один из самых ядовитых пауков — бразильский странствующий паук. Он был размером с ладонь, а вместе с ним находился выводок — сотни маленьких пауков.
“Мало того что под кроватью были буквально тысячи пауков, прямо рядом с ними был один из самых больших пауков, которых я когда-либо видел. Длина его тела была около 45 мм, но с учетом лапок он мог полностью закрыть ладонь”, — сказал Гизен. Укус бразильского странствующего паука может быть смертельным для людей, особенно для детей. Самки у этих пауков (как и у многих других) больше самцов.
Зато это фото стало лучшим на конкурсе Wildlife Photographer of the Year в категории “Дикая природа в городе”.