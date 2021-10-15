ФОТО | Кошмар под кроватью: фотограф обнаружил гигантского паука и его потомство

“Мало того что под кроватью были буквально тысячи пауков, прямо рядом с ними был один из самых больших пауков, которых я когда-либо видел. Длина его тела была около 45 мм, но с учетом лапок он мог полностью закрыть ладонь”, — сказал Гизен. Укус бразильского странствующего паука может быть смертельным для людей, особенно для детей. Самки у этих пауков (как и у многих других) больше самцов.