“Похоже, что это русский!” Известный режиссер-аниматор из Латвии — о ежике в тумане, хоккее детства и беженцах в Европе

Меня не раз спрашивали, а не хочешь сделать комичный фильм про наше правительство? Да, иногда хочется. Но как подумаешь, что надо два-три года жизни угрохать на идиотов — не стоят они того! Они же сегодня есть, а завтра уже нет — нагадили и свалили. Отвечать за все тем самым маленьким и несчастным людям, поэтому они мне ближе и интереснее. И они — вечны.