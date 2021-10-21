21.10.2021, 13:32
“Похоже, что это русский!” Известный режиссер-аниматор из Латвии — о ежике в тумане, хоккее детства и беженцах в Европе
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Латвийский режиссер анимационного кино Владимир Лещёв работает два-три года над каждым фильмом, который длится от 4 до 9 минут. Одна секунда на экране — до 24 картин, созданных вручную. Акварелью, маслом, тушью или даже простым чаем. Его свежая работа — фильм Comeback — посвящена советскому детству, погруженному в хоккейные баталии на ледовой площадке родного “Чекурильника” и в головах политиков 70-х, для которых спорт был одним из видов холодной войны. В этом году Лещёва назвали “персоной” Рижского международного кинофестиваля, где 18 октября были показаны его лучшие работы. Накануне режиссер пообщался с порталом Delfi.