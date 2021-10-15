Расходимся, мужики: Кристина Асмус призналась, что она не одинока

Асмус между тем считает, что наличие любовника — необязательное условие для счастья женщины. Кроме того, демонстрировать свою личную жизнь публике на данном этапе она не готова. То, что она скрывает избранника, совсем не значит, что его не существует в природе.

Кристина подчеркнула, что не одинока. Более того, семья, друзья и коллеги Асмус уже познакомились с ее любимым человеком.

Артистка также напомнила, что не публиковала фото дочери в соцсетях до ее пятилетия. Факт отсутствия ребенка на странице не означает, что она его не рожала.

“И, ребят, засуньте себе в … выражение “найди себе мужика!”. Все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас”, — высказалась взбешенная знаменитость в личном микроблоге.

Впрочем, некоторые поклонники убеждены, что нет у Кристины никакого молодого человека, а бурный роман она выдумала из зависти к Гарику Харламову, который уже вовсю демонстрирует свою новую подругу жизни — Катерину Ковальчук.