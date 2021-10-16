“Вы врунья, Оленька”: Дмитрий Губерниев продолжает унижать Ольгу Бузову — теперь заочно

Ольгу Бузову пригласили в шоу канала “Матч ТВ”, чтобы поддержать российскую сборную на “Евро-2020”. Собеседником артистки стал Дмитрий Губерниев, который не скрывал своей неприязни к ней, а после ряда вопросов неожиданно выпалил: “Ольга, вы перестали пить коньяк по утрам? Скажите нам, перестали или нет? Очевидно, что нет, не перестали”.

Бузова тогда не знала, как отреагировать на заявления журналиста и бросилась в слезы, закатив истерику прямо в эфире. “Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что он там будет. Он меня ненавидит с моего брака с Дмитрием Тарасовым. И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно еще тогда обо мне отзывался”, — позже прокомментировала звезда ситуацию.

47-летний Дмитрий Губерниев оставлять выпад артистки не стал. В личном блоге он в очередной раз прошелся по личности оппонентки. “Кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька”, — написал журналист, сопроводив пост смеющимися смайлами.

На YouTube-канале “Начало” Бузова отметила, что могла в любой момент покинуть студию в ответ на оскорбления комментатора. “Я не ушла, потому что профессионал, потому что пообещала Тине Канделаки, что буду в этой программе. Просто мне не сообщили, что будет другой человек на проводе и я не была готова к нападкам”, — сокрушалась исполнительница.

35-летняя Бузова также объяснила, почему не смогла скрыть сильных переживаний во время эфира с Губерниевым. “К сожалению, я до сих пор не научилась отвечать здесь и сейчас на нападки. Могу говорить, о чем угодно, но бороться с хамством не умею. Мне проще в таких ситуациях самоустраниться. Я самоироничный человек, могу перевести все в шутку и эту ситуацию перевела, когда успокоилась. Я человек эмоциональный, не строю из себя серьезную”, — делилась она.