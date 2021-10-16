Подруга Валерия Леонтьева вспомнила жуткий случай из его жизни

Валерий Леонтьев во всем сохраняет спокойствие. Так, бывшая коллега музыканта Ольга Ломова поделилась историей, в которой поведала, насколько же артист безмятежный человек.

“Мы летели в самолете, и загорелось крыло. Паника началась, все начали сходить с ума. Валера сидел, уткнулся в книгу, читал, как камень застывший”, — вспомнила женщина.

Экс-солистка шоу-балета “Опасные связи” отметила, что и к болезням Валерий Яковлевич относится также — ни в коем случае не проявит страх и слабость. “Не паникер абсолютно. Даже если внутри что-то переживает, то никогда не покажет”, — подчеркнула Ломова.

11 октября СМИ сообщили, что Леонтьев попал с коронавирусом в одну из московских больниц. Якобы 72-летний музыкант жаловался на слабость, кашель и высокую температуру. Однако директор Валерия Яковлевича домыслы опроверг и заявил — певец находится дома и ни на что не жалуется. По словам Бориса Чигирева, артист не болен COVID-19, так как все тесты отрицательные. Действительно это так или представитель Леонтьева решил не тревожить публику — остается гадать.