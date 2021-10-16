Британец получил письмо в бутылке, которое сам же и отправил четверть века назад

В посте мужчина по имени Рекс Уинтер написал, что этим летом его дети нашли письмо в бутылке на “отдаленном острове в Шотландии”. По его словам, послание выглядело старым и, судя по всему, было написано ребенком. В письме упоминалось лишь имя Алекс и адрес — Гилберт-стрит, 27, Хиндли. Уинтер сказал, что его дочь отправила по этому адресу письмо, но не получила ответа. Он предположил, что Алекс мог переехать, и в доме теперь никто не живет. “Уж не знаю, пять лет этой бутылке или 30, но я уверен, Алексу было бы интересно, что с ней стало”, — заключил он и отметил, что хотел бы, чтобы отправитель получил послание обратно.