ФОТО | “Простите за нескромность”: Наталья Рудова снялась обнаженной

Наталья Рудова постоянно публикует в блоге откровенные фотографии. На этот раз звезда «Универа» полностью обнажилась, показав фигуру во всей красе.

На снимках актриса позировала абсолютно голой. Для пикантности блондинка нацепила на ногу черную кружевную повязку. «Простите за нескромность», — кокетливо подписала фото звезда.



Этими кадрами Наталья хотела доказать, что не увеличивала грудь. Ведь ее часто пытаются уличить в том, что ее красота — заслуга талантливого пластического хирурга. Звезда же уверяет, что ее красота является полностью натуральной и передалась ей по женской линии.

«Люди иногда просто рождаются красивыми! Я считаю, что мою грудь надо возвести в культ, посвящать ей стихи, ставить памятники. Готова даже из гипса бюст предоставить для этого. Кстати, у моей мамы и сестры тоже такая же красивая грудь. Простите, любимые, но не могу не похвастаться рудовской генетикой, раз такое дело», — делилась она.