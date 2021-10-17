“Киноэкипаж” с Юлией Пересильд и Климом Шипенко успешно вернулся на Землю

Посадка состоялась в 146 километрах к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.

После эвакуации космонавтов из спускаемого аппарата медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

Как сообщалось, в обеспечении посадки аппарата задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия “Синяя птица”.

После посадки к спускаемому аппарату оперативно прибыли специалисты наземных служб, которые помогли экипажу открыть люки и выбраться из корабля. После выхода из аппарата Пересильд, Шипенко и Новицкого усадили в специальные кресла и начали осматривать медики. По данным “Роскосмоса”, самочувствие экипажа хорошее.