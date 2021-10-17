Татьяна Буланова назвала Елену Проклову проституткой, та ответила

“Ко мне коллеги или продюсеры никогда не приставали, а может, я как-то не замечала, не понимала этого… Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал”, — заявила Татьяна Буланова.

Она сообщила, что никогда бы об этом не рассказала, если б ей пришлось пройти через это. “Стыдно! Ведь тем самым ты признаешь, что тебя успешно соблазнили. Вот если бы женщины рассказывали об этом сразу или отказывали в интиме, это другое дело”, — поведала исполнительница хита “Не плачь”.

Слова вокалистки не остались незамеченными. Скандально знаменитая Елена Проклова призналась, что знает множество людей, которые действительно пробивались в творческой среде через постель. “Думаю, когда женщина уже взрослая, нужно соизмерять свои поступки и отношения. Мне их всегда очень жаль, и я счастлива, что в моей судьбе такого не было никогда. То ли время было другое, то ли судьба у меня везучая”, — заявила актриса.

При этом подчеркнула, что “неправильно называть это проституцией”. “Это другая история. Нельзя все валить в одну кучу и нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде. И мазать все одной красной. Мне кажется, что это неправильно и недобро”, — цитирует ее “Газета.Ru”.

Напомним, в апреле 2021 года Елена Проклова рассказала Лере Кудрявцевой, что в подростковом возрасте пережила любовную связь со знаменитым актером, который был ее сильно старше. Она не стала раскрывать его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. По словам звезды, ей тогда было 15 лет, она была очарована своим любовником, а он испытывал к ней нездоровое влечение.