Собака-улыбака собрала на свое лечение 50000 долларов за две недели

Дело в том, что у Джаспера есть неизвестная неврологическая особенность, из-за которой его лицевые мышцы всегда напряжены. Внешне это выглядит как улыбка, но на самом деле пес страдает. К тому же на фоне заболевания у него появились проблемы с почками.

Ветеринары оценили обследование Джаспера в $4000 (почти 290 тысяч рублей), однако для приюта эта сумма была неподъемна. Чтобы собрать средства, волонтеры рассказали о псе на своей странице Facebook. История собаки очень тронула пользователей, и за две недели люди пожертвовали в приют $50000!

Сейчас пес готовится к своему лечению. “Как только Джаспер выздоровеет, мы сразу же начнем искать ему новый дом, в котором он останется навсегда, — говорят в приюте. — Он прекрасно ладит с другими животными и с любовью и вниманием относится к каждому, кого встречает”.