Разное
17.10.2021, 13:00

Собака-улыбака собрала на свое лечение 50000 долларов за две недели

 
Twitter
В Сакраменто (Калифорния, США) в приюте Front Street живет метис чихуахуа по имени Джаспер, — пишет mail.ru. Всю свою жизнь пес живет с улыбкой на лице, но совсем не от хорошей жизни. “Снаружи он может показаться счастливым, — говорят волонтеры. — Однако внутри это совсем не так”.

Дело в том, что у Джаспера есть неизвестная неврологическая особенность, из-за которой его лицевые мышцы всегда напряжены. Внешне это выглядит как улыбка, но на самом деле пес страдает. К тому же на фоне заболевания у него появились проблемы с почками.

Ветеринары оценили обследование Джаспера в $4000 (почти 290 тысяч рублей), однако для приюта эта сумма была неподъемна. Чтобы собрать средства, волонтеры рассказали о псе на своей странице Facebook. История собаки очень тронула пользователей, и за две недели люди пожертвовали в приют $50000!

Сейчас пес готовится к своему лечению. “Как только Джаспер выздоровеет, мы сразу же начнем искать ему новый дом, в котором он останется навсегда, — говорят в приюте. — Он прекрасно ладит с другими животными и с любовью и вниманием относится к каждому, кого встречает”.

Оставить комментарий Читать комментарии