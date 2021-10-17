Как отразится на здоровье Пересильд и Шипенко космический полет

Итак, корабль с “киноэкипажем” под командованием космонавта Олега Новицкого, совершил мягкую посадку недалеко от казахского Джезказгана строго в соответствии с графиком. Их встретила немного морозная, но солнечная погода. Первым из спускаемой капсулы извлекли командира Новицкого — таковы правила. Вторым — Шипенко. Юлия появилась последней, — увы, это не тот момент, когда даме позволяют выйти первой. Надо отметить, что непрофессионалы выглядели после посадки достойно. Тяжесть пройденного процесса выдавали лишь бледность их лиц и осторожные повороты головами.

Юле сразу вручили букет ромашек, а Олегу Новицкому поднесли пакетик с березовым соком (об этом он просил, еще находясь на борту).

Впервые место посадки стало еще и съемочной площадкой. Поскольку создателям фильма надо было отснять последние космические кадры будущей ленты, Пересильд и Новицкий (он сыграл роль больного космонавта) позировали перед камерами для художественной киноленты.

Кстати, на встрече в Джезказгане вскрылась еще одна деталь будущего фильма, о которой раньше умалчивали организаторы: генерального конструктора будет играть Владимир Машков, который был среди встречающих.

Киногруппа работала на орбите всего 12 дней, что не требовало серьезных профилактических физических тренировок, какие проводят профессиональные космонавты, находящиеся в космосе по полгода и более.

Актриса и режиссер, по словам Елены Фоминой, находятся сейчас, спустя 12 дней в невесомости, в нормальной форме, но им все же понадобится несколько дней на восстановление. “В ближайшее время медики определят, какие мышц пострадали у ребят, — говорит сотрудница ИМБП РАН. — Бывает так, что в первые два дня космонавты чувствуют себя нормально, а на третий происходит провал физической работоспособности”.

Недавно командир отряда космонавтов ЦПК Олег Кононенко сказал, что киногруппе понадобится несколько дней на восстановление, и — можно выходить на сцену. Фомина усомнилась в этом: “С моей точки зрения, он погорячился. Думаю, что на активность в первые дни рассчитывать не стоит. Может, они даже будут ходить с поддержкой”. Что касается Олега Новицкого, попив соку, он почти сразу встал на ноги и самостоятельно отправился в медицинскую палатку, кинодеятелям же понадобилась помощь.