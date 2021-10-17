Человек может жить вечно, — считают математики. Но биологи не согласны

Согласно математической теории, шанс умереть для человека удваивается каждые девять лет. И так продолжается до возраста 108 лет. Если вам удалось ожить до него, то шансы отпраздновать еще один день рождения вырастают до 50 процентов. Ученые сравнили это с подбрасыванием монеты. Если выпадает орел — человек проживает еще год, если решка — умирает. Согласно этой логике, делают выводы эксперты, человеческая жизнь безгранична.

Биологи с таким выводом не согласны. Споры ученых зафиксировало издание The Insider. Самый долгий срок жизни человека на настоящий момент составляет 122 года, 5 месяцев и 14 дней. Рекорд принадлежит Жанне Кальман из Франции. Она скончалась в 1997 году. Ученые указывают, что за четверть века, несмотря на медицинские и технологические достижения, побить этот рекорд не удалось никому.

Математики приводят свои выкладки. Команда швейцарских ученых изучила данные о смертности людей, достигших возраста 105 лет и старше из 12 европейских стран, Канады и США. Вывод первый — мужчин до этого возраста доживает меньше, чем женщин. Соотношение примерно 1 к 10. Далее вероятность отметить следующий день рождения становится абсолютно одинаковой, вне зависимости от пола и региона проживания. Проведя расчеты, математики сделали вывод, что до 130 может дожить менее одного человека на 1 миллион.

Биологи говорят, что статистически дожить можно до любого возраста. Но эта вероятность настолько мала, что ее не стоит даже учитывать. Они уверены, что наши тела в конечном итоге достигают точки, после которой первая же подхваченная болезнь убьет нас. И вот это и будет максимальной продолжительностью жизни.