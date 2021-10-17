17.10.2021, 16:00
ВИДЕО | Шок! Цирковой медведь во время представления напал на беременную артистку(3)
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Трагедия произошла вчера, 16 октября, во время вечернего шоу. Ничто не предвещало беды, дети с родителями наслаждались представлением с дрессированными животными, — подготавливает “Провинция” к самому страшному. Потом на сцену вышли дрессировщики с двумя медведями…
В какой-то момент что-то разозлило животное, и он набросился на девушку-дрессировщицу.
Ее коллега пытался остановить разъяренного медведя, но тот не реагировал на удары кнутом. В итоге, пострадавшую забрала скорая помощь. Самое удивительное, что никакой преграды между сценой и зрительским залом не было. Если бы медведь бросился к публике, все могло закончиться намного страшнее.
Читательница издания сообщила, что женщина была беременна.