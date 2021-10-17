ВИДЕО | Шок! Цирковой медведь во время представления напал на беременную артистку

Ее коллега пытался остановить разъяренного медведя, но тот не реагировал на удары кнутом. В итоге, пострадавшую забрала скорая помощь. Самое удивительное, что никакой преграды между сценой и зрительским залом не было. Если бы медведь бросился к публике, все могло закончиться намного страшнее.