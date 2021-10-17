Успехи в постели зависят от того, как часто ты смотришь в зеркало

С тех пор как сексологи выделились в отдельный вид ученых, они не перестают нас удивлять своими странными исследованиями.

Многие темы, на которые эти ребята тратят серьезные университетские гранты, нам бы и в голову не пришли. Однако, оказывается, это серьезная проблема, и она актуальна для многих.

На этот раз в игру вступили норвежские ученые. Они озадачились, из-за чего современные молодые (и не очень) норвежцы могут испытывать проблемы в постели.

После того как были исследованы очевидные медицинские причины, стресс городской жизни и проблемы пандемии, обнаружилось еще кое-что довольно неожиданное.

Сексологи предположили, что в нашем современном мире собственная внешность занимает такое важное место в голове человека, что она может создавать проблемы в постели не только для женщин, но и для мужчин.

После исследования около 3000 норвежцев разного пола оказалось, что так оно и есть!

Традиционно считалось, что замыкаться в себе, стесняться и отказываться от секса из-за целлюлита свойственно только девушкам. Именно для них внешность считается основой сексуальности. А уж как выглядит мужчина — дело десятое.

Однако XXI век вносит в эту традицию серьезные коррективы. Неожиданно мужская внешность (кубики, будь они неладны, волевой подбородок и ловкость движений) оказалась ценным ресурсом. Все чаще в соцсетях со злорадством обсуждают, как какой-нибудь знаменитый красавец себя запустил, растолстел и постарел.

В итоге мужчины тоже начинают комплексовать по поводу собственной внешности! Норвежские ученые установили: если считаешь, что ты слишком тощий или пузатый, какой-то маленький или лысый, — в общем, если у тебя есть хоть какие-то комплексы по поводу того, что ты видишь в зеркале, это существенно уменьшает твое удовольствие от секса, а также желание им заниматься.

В общем, для полноценной сексуальной жизни в XXI веке тебе, похоже, придется избавляться либо от пуза, либо от комплексов.