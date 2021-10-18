Юлия Пересильд поделилась ощущениями от полета и его последствий

Возвращение из космического путешествия принесло актрисе печальные эмоции. “У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось — уже не хотелось расставаться”, — поделилась Юлия. “Ведь понятно, что это было единожды только”, — добавила Пересильд.

Этот день наполнен переживаниями не только для самой звезды: дочери Пересильд и Алексея Учителя очень волновались за отважную маму. Старшая, Аня, опубликовала радостный пост в соцсетях: “Мамочка, не верится! Ты на Земле!”

Заботливая звездная родительница не признавалась детям, через что ей пришлось пройти, но их ведь не обманешь. Старшая дочь все чувствовала, что и подтвердила словами: “Было трудно и сложно! И я это знаю, как бы ты там ни говорила. Но самое главное, что я увидела сегодня твоем лице, это счастье, которое тебя переполняло”. “Мам, я тебя очень люблю. И вся страна тобой гордится! Ты теперь супергерой”, — добавила она.

Чуть позднее Юлия рассказала о своем состоянии. “Как будто организм не очень пока понимает, как так получилось. Это как будто состояние, противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое, голова очень тяжелая, руки, ноги — все немножко кружится. Полет в космос — это большой стресс. Когда при спуске на землю раскрывается парашют, капсулу так раскручивает… Все это нельзя сравнить с тренажерами. Пока нельзя поворачивать головой, резко вставать, да и ходить очень непросто”, — призналась актриса.

Впереди Юлию и режиссера Клима Шипенко ждет реабилитация. Продлится она несколько дней. Восстановлением кинокосмонавтов будут заниматься специалисты Центра подготовки космонавтов в Звездном городке.

“Приняли решение, и это целесообразно, максимально быстро вывозить в Звездный городок, размещать в профилактории — и там уже работать спокойно с космонавтами. Первый этап реабилитации — три недели, если мы говорим о тех, кто длительно летал. Для коротколетающих такого нет. Два-три дня, чтобы удостовериться, что все нормально”, — поделился космонавт, замдиректора института медико-биологических проблем Российской академии наук Олег Котов.