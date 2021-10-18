“Влюбленность прошла”: неожиданное признание Подольской в годовщину свадьбы

Певица призналась, что их пара находится на этапе, когда идеализировать партнера нет смысла. “По-моему, это когда влюбленность прошла, розовые очки спали, но ничего не изменилось”, — уверена артистка.

Поклонники тут же принялись поздравлять супругов: “Любви вам, уважения и нежности на долгие годы”; “Настоящая любовь с годами только крепчает! Она никуда не уходит”; “Просто Володя тебя очень любит… Поэтому ничего не изменилось”.

Серьезную личную дату 39-летняя Наталья и ее 53-летний супруг решили встретить с пользой для здоровья. Пара отправилась в модный детокс-отель в Европе. Подольская и Пресняков соблюдают режим, ходят на процедуры и следуют рекомендациям специалистов по питанию… Певец по этому поводу грустит, ведь его лишают заветного десерта. Приходится манипулировать женой, которой разрешены сладости. Подольская пишет: “У Вовы нет такого в программе. Но он сказал, что не даст мне денег на шопинг, если я не дам ему попробовать!”.

В эту поездку звездные родители выбрались только вдвоем. Отдых артистам был необходим, особенно маме годовалого ребенка. “Я не буду каждую ночь, ложась спать, думать, будет ли рыдать и страдать мой Ваня”, — делится женщина. Певица ранее признавалась, что забота о младшем наследнике лежит полностью на ней. По словам певицы, малыш растет очень активным и энергичным. Именно поэтому у Владимира Преснякова не всегда получается уследить за ним.

“Сейчас мое время. Вове не так просто поменять ребенку памперс, потому что Ваню нужно ловить, у него шило в попе. Супруг и сам не горит желанием менять памперс, а я не настаиваю. Ночью папа также не нужен, потому что есть волшебная грудь”, — делилась исполнительница в эфире “Русского Радио”.

Напомним, Подольская и Пресняков поженились в 2010 году. В октябре прошлого года Наталья Подольская родила музыканту второго сына Ваню, их старшему наследнику Артемию — шесть лет. У Владимира также есть взрослый сын от брака с Кристиной Орбакайте — Никита.