“Вывихнули оба плеча. Весело было”: в Петербурге жестко задержали солиста Мариинского театра(2)
По словам артиста, 17 октября к нему на улице подошёл “борзый парень” в форме, и потребовав предъявить документы, сообщил, что разыскивается похожий на него человек. Однако паспорта при себе у Коротича не оказалось, тогда его попросили пройти в полицейскую машину.
“Я сказал, что у меня нет времени устанавливать свою личность, я знаю, кто я, я представился, что я Виктор Коротич, солист Мариинского театра, могу показать себя на сайте. Но мне сказали, что это не подходит и надо показать свои документы, я говорю, что ничего у меня не должно быть, это по-вашему должно, а у меня есть дела, и в ваши игры играть не собираюсь. В общем, мы начали друг на друга “борзеть”, как говорится, потихонечку, и в итоге была у нас потасовочка”, — поделился солист Мариинки.
После конфликта со стражами порядка артисту всё-таки пришлось проехать в отделение полиции, где он пробыл около трёх часов. “Чувствую себя плохо, рёбра болят. Оторвали пуговицы на штанах, оторвали часть браслета часов и потеряли. Надавили коленом на позвоночник до хруста, левое колено вывихнули и оба плеча. “Весело” было”, — подытожил он.