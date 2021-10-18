18.10.2021, 13:26
Врач поймал Алису Аршавину на лжи о болезни(1)
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Пластический хирург Владимир Плахотин разоблачил экс-супругу бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Алису Казьмину, которая в январе 2021 года заявила о том, что тяжело больна. Его слова приводит Пятый канал.
Женщина уверяла, что она борется с аутоиммунным некрозом, перенесла шесть операций и побывала в коме. В настоящее время она почти лишилась носа. Ранее в октябре она впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что сделать операцию по восстановлению внешности она сейчас не имеет возможности и, возможно, не сможет никогда.
Врач Владимир Плахотин, в свою очередь, рассказал, что если бы у Алисы Казьминой был аутоиммунный некроз, она бы уже умерла, поскольку при таком заболевании иммунная система сама убивает человека.
“А у нее проблемы с носом, она несколько раз его оперировала. В результате многих операций нарушилось кровоснабжение, нарушилось питание тканей”, — сообщил медик.