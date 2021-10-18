Врач поймал Алису Аршавину на лжи о болезни

Женщина уверяла, что она борется с аутоиммунным некрозом, перенесла шесть операций и побывала в коме. В настоящее время она почти лишилась носа. Ранее в октябре она впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что сделать операцию по восстановлению внешности она сейчас не имеет возможности и, возможно, не сможет никогда.