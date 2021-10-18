18.10.2021, 14:38
"Жаль, в Музей оккупации не попасть!" Бессменный Атос Вениамин Смехов — о балтийской родне, "вопрекизме" "Горбачева" и уроках Херманиса(2)
"Горбачев" в Таллинне уже сегодня!
Foto: Maris Morkans
Почему Вениамину Смехову в Риге было важно попасть в Музей оккупации Латвии, какие уроки он получил от латышского режиссера Алвиса Херманиса и что ему помогает в самых трудных ситуациях не падать духом? Об этом участник фестиваля "Золотая маска" в Латвии" и самый благородный Атос пост-советского пространства рассказал порталу Delfi.