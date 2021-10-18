"Жаль, в Музей оккупации не попасть!" Бессменный Атос Вениамин Смехов — о балтийской родне, "вопрекизме" "Горбачева" и уроках Херманиса

“Что касается спектакля “Горбачев“ (будет показан в Таллинне сегодня, 18 октября, — прим. ред.) — это вообще шаг в неведомое. Такого не может быть — это чудо вопрекизма. Это надо было человеку, стопроцентно иностранному по отношению к нашей русскости, так захотеть, распознать, проникнуться, чтобы с черновика слухов и бреда или, наоборот, с черновика пафоса в отношении Михаила Горбачева создать чистовик подлинности в переводе на язык театра.

Людей, которые понимают и способны сопереживать театральному действию, их очень много, они очень разные — все они говорят об этом спектакле, как о спектакле Чулпан и Жени. А на самом деле этот спектакль — исповедь…”